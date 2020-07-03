Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

Isınma hareketleriyle başlayan idman; 5´e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 21.00´de oynanacak karşılaşma için bugün akşam saatlerinde Antalya´ya hareket edecek.