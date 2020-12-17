Başakşehir - Turgutluspor maçının detayları HTSPOR'da... Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 mağlup etti. Golleri Aleksic, Demba Ba, Kerim Frei, Chadli, Gulbrandsen (3) attı.

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