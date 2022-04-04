Başakşehir 4 maç sonra kazandı

Ligin 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan, 28. haftada deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, 29. haftada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 ve 30. haftada da Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti.

Bu sezon 15. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 50'ye yükseltti ve 5. sıraya çıktı. 21. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek.

ALEKSIC GOL SAYISINI ALTIYA YÜKSELTTİ

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Danijel Aleksic, Malatyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü attı.

Mücadelenin 26. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Aleksic, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Aleksic, 10 golü bulunan Stefano Okaka'dan sonra Medipol Başakşehir'in ligdeki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

MAHMUT TEKDEMİR 72 GÜN SONRA SAHADA

Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, 72 gün sonra forma giydi.

Turuncu-lacivertli takımın 22 Ocak'ta sahasında Göztepe ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mahmut, o günden sonra ilk kez formasına kavuştu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, 88. dakikada Deniz Türüç'ün yerine Mahmut'u sahaya sürdü.