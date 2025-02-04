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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Başakşehir: 4 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 4 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Başakşehir, evinde Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti. Joao Figueiredo (3) ve Hamza Güreler'in golleriyle farklı kazanan Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:25
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        Başakşehir, Figueiredo'yla farklı kazandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Başakşehir ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Başakşehir oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4, 25 ve 90+2. dakikalarda Joao Figueiredo, 49. dakikada Hamza Güreler attı. Konuk ekibin tek golünü ise 39. dakikada Mustafa Emre Yalçınkaya kaydetti.

        Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 4'e yükseltirken, Çorum FK ise 0 puanda kaldı.

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubunun bir sonraki haftasında Başakşehir, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Boluspor'u ağırlayacak.

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