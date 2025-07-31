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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir: 4 - Cherno More: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 4 - Cherno More: 0 | MAÇ SONUCU

        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Bulgar ekibi Cherno More'yi 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking'le kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:36
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        Başakşehir, Avrupa'da farklı turladı!
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        RAMS Başakşehir, Avrupa'da tur biletini kaptı! UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda eşleştiği Bulgaristan ekibi Cherno More'yi iki maçta da yenerek adını 3. eleme turuna yazdırdı.

        İlk maçı deplasmanda 1-0'lık skorla kazanan turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan rövanşta ise rakibini 4-0 mağlup ederek turladı.

        Başakşehir'e turu getiren golleri 17'de Ivan Brnic, 31'de Miguel Crespo, 36'da Nuno Da Costa ve 80. dakikada Christopher Operi attı.

        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Başakşehir, Norveç ekibi Viking'le eşleşti.

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