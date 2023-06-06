Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.

17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.

Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.

48. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına kavisli gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0.