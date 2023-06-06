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Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Giriş: 06.06.2023 - 22:01 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar 1'e indirdi.

Lucas Luma, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.

Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda top savunmaya çarparak taca çıktı.

17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.

34. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren gol Deniz Türüç'ün ayağından geldi. Januzaj'ın uzun pasında ceza sahası yayı önünde topu iyi kontrol edip sol ayağıyla sert vuran bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

48. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına kavisli gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0.

54. dakikada soldan ceza alanına giren Figueiredo, kale alanına ortaladı. Savunmaya çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına dönen topa müsait durumdaki Januzaj vurdu ancak meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü. Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

67. dakikada yayın gerisinde topla buluşan Deniz Türüç, sol ayağının üstüyle sol köşeye falsolu ve sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

79. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkaran golü attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle sol uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle bitti.

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