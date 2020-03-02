02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı! Clichy, İrfan Can ve Demba Ba'nın golleriyle 3 puana uzanan Başakşehir puanını 49'a yükseltti ve bir maçı eksik Trabzonspor ve 48'er puanı bulunan Galatasaray ile Sivasspor'un 1 puan üzerine çıktı. Son 5 maçında yenilgi görmeyen Başakşehir oynadığı son 3 maçtan ise galibiyetle ayrıldı.
MAÇIN DAKİKALARI
1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın yerden kısa pasına Twumasi pleaseyle vurdu ancak top direkten oyun alalına geri döndü.
12. dakikada Başakşehir mutlak bir golü kaçırdı! Hızlı hücuma çıkan Başakşehir'de Edin Visca ceza sahasındaki Crivelli'ye yerden pasını attı. Fransız golcünün vuruşunu kaleci Günay çıkarmayı başardı.
21. dakikada Gaziantep Oğuz Ceylan'la sağ kanattan tehlikeli geldi. Oğuz'un dar açıdan şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.
28. dakikada Başakşehir sağ kanattan tehlike geliştirdi. Visca'nın ortasına Crivelli'den önce Oğuz Ceylan kafayı vurdu ve top tehlike bölgesinden uzaklaştı.
33. dakikada Gaziantep bir kez daha sağ kanattan geldi. Topla ceza sahasına giren Oğuz Ceylan'ın orta-şut karışımı vuruşunu kaleci Mert çıkarmayı başardı. Dönen topu Skrtel uzaklaştırdı.
43. dakikada Başakşehir Visca ile sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Kaleci Günay'ın ıskaladığı topa Skrtel kafayı vurdu, top direkten döndü. Ardından ceza sahasına inen topa Mahmut vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.
46. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca kendine şut açısını yarattı. Vuruşu direkten dışarıya gitti.
51. dakikadaBaşakşehir, Gael Clichy ile golü buldu. İkinci yarıda oyuna giren Demba Ba, ceza sahasının solunda topla buluştu. Sengalli oyuncu, gerilerden gelen Clichy'e pasını aktardı. Clichy, sağ ayağıyla çok düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.
56. dakikada Gaziantep yine beraberliğe yaklaştı. Cephede topla buluşan Maxim sol kanattaki Twumasi'yi gördü. Twumasi'nin falsolu vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla çok şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.
70. dakikada Kenan Özer kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Mert'in dokunduğu top direğin yanından kornere çıktı.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Maxim, müsait durumdaki Kenan Özer'e pasını verdi. Kenan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.
72. dakikada Gaziantep'in attığı golün hemen ardından Başakşehir rakip kaleye yüklendi. Visca'nın vuruşu direkten döndü.
76. dakikada Mert Günok sol kanatta hareketlenen Crivelli'ye çok güzel bir pas attı. Ceza sahasına giren Fransız oyuncu pasını Aleksic'e aktardı. Sırp oyuncunun vuruşu kaleci Günay'dan dönerken pozisyonu Demba Ba tamamladı ve fark tekrar ikiye çıktı.
82. dakikada Demba Ba'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Edin Visca topu istediği gibi kontrol edemese de şutunu çekti ama erken hareketlenen Günay tehlikeyi önlemeyi başardı.
87. dakikada Başakşehir'in Berkay Özcan ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
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