Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan turuncu-lacivertliler 17. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde sahneye bu kez Mahmut Tekdemir çıktı ve fark 2'ye geldi.

Sivasspor 59. dakikada penaltı kazandı ve Pedro Henrique'nin golüyle fark 1'e indi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca 3 puana uzanan taraf Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler üst üste beşinci galibiyetini aldı ve puanını da 21'e yükseltti. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 73 Lima), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Zulj), Tolga Ciğerci, Gulbrandsen (Dk. 73 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 61 Caiçara), Chadli, Okaka

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Ulvestad (Dk. 90+2 Camara), Fajr, Pedro Henrique (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Gradel, Kayode (Dk. 65 Leke James)

Goller: Dk. 17 Gulbrandsen, Dk. 24 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ömer Ali Şahiner, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 78 Chadli, Dk. 90+2 Duarte, Dk. 90+6 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Goutas, Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)