İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. Yine Lucas Lima'nın asistinde Berkay Özcan 49. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Başakşehir gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bu sonucun ardından ikinci puanını alan Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Kayserispor ise haftayı 3 puanla tamamladı.

Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk maçına çıktı.