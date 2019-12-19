19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MAÇTAN DAKİKALAR
26´ncı dakikada Berkay Özcan´ın pasıyla sağ taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Robinho´nun rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşu kaleci Bekir kurtardı.
33´üncü dakikada Berkay Özcan´ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Robinho´nun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
51´inci dakikada Hekimoğlu Trabzon gole çok yaklaştı. Taha´nın ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Caner´in kayarak vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.
54´üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Gökhan´ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Demba Ba, top kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez plase şutunu çıkardı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
65´inci dakikada Clichy´nin kullandığı kornerde Vieira´nın ön direkte arkaya aşırdığı topla buluşan Ba´nın sert şutunu kaleci Bekir çıkardı.
73´üncü dakikada Mertcan´ın rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan´da kaldı.
75´inci dakikada Taha´nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Haşim´in yerden sert ve düzgün şutunda top uzak kale direğinin az farkla yanından dışarı gitti.
86´ıncı dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Berkay Özcan´ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Muhammet´in ilk vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Muhammet´in şutunda kaleye giden topu Miraç eliyle kesince, hakem penaltı noktasını gösterdi.
88´inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Muhammet´in şutunda meşin yuvarlak kalecinin uzandığı köşeden filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut Tekdemir (Dk. 42 Clichy),Aziz Behich, Gökhan İnler, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Robinho (Dk. 71 Aleksic),Ba (Dk. 78 Muhammet Arslantaş)
HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir Demircan (Dk. 70 Onur Küçük) - Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Talha Yazgan, Bahadır Erol, Taha Gür (Dk. 58 Ali Aydemir),Hakan Yavuz, Samet Yalçın, Mertcan Çam, Musa Caner Aktaş (Dk. 59 Muhammet Haşim Çoban),Taha Balcı
GOLLER: Dk. 54 Ba, Dk. 88 (P) Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Robinho, Vieira (Medipol Başakşehir) - Miraç Acer (Hekimoğlu Trabzon)
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