Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi, 11. dakikada Gulbrandsen ile öne geçti. İlk yarı 1-0'la geçildi.

64'te Başakşehir'in eski oyuncusu Soner Aydoğdu skoru eşitledi.

90+3'te ceza sahasında oluşan karambolde Martin Skrtel, maçın sonucunu belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 14'e yükseltti. Göztepe 9 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR: 2 - GÖZTEPE: 1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Serkan Çimen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler (Dk. 46 Mehmet Topal),Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Robinho),Gulbrandsen (Dk. 73 Demba Ba),Crivelli

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 60 Halil Akbunar),Mossoro (Dk. 80 Castro),Serdar Gürler (Dk. 85 Yasin Öztekin),Jerome

GOLLER: Dk. 11 Gulbrandsen, Dk. 90+2 Skrtel (Medipol Başakşehir),Dk. 64 Soner Aydoğdu (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Mossoro, Dk. 49 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Poko (Göztepe),Dk. 44 Gökhan İnler (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

Mücadelenin ilk dakikasında Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Beto topu köşeden çeldi. Seken topu ceza sahası içinde kontrol eden Crivelli, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci Beto bir kez daha köşeye giden topta gol izni vermedi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Epureanu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gulbrandsen, sağ çaprazda yerden şutunu attı, kaleci Beto'nun ayaklarının arasından geçen top fileleri havalandırdı: 1-0. Yan hakemin ofsayt bayrağı nedeniyle orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesini bekledi ve ardından gol kararını verdi.

19. dakikada ev sahibi takım, rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşu paslaşarak kullandı. İrfan Can'ın arka direğe kestiği topa Skrtel kafayı vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Visca'nın şutunda ise top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada Göztepe, rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan serbest vuruş kazandı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ters bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

45+1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mossoro, penaltı noktasına yerden topu attı. Müsait pozisyondaki Soner Aydoğdu'nun şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

64. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Gulbrandsen'in hatalı pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, rakip kaleye doğru ilerledi. Soner, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza yayı önünden şutunu attı, yan direğe çarpan top ardından ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada gelişen Göztepe atağında, Jerome'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert vurdu, kaleci Mert soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir vurdu, kaleci Beto son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Robinho'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile dokundu, savunmadan seken topa arka direk önünde Skrtel gelişine vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi 90+2. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek, ligdeki galibiyet serisini üç maça yükseltti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 1-0 önde kapatan turuncu-lacivertli takım, bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı.

Ligde 5 maç sonra kaybeden Göztepe ise 9 puanda kaldı.

SKRTEL İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'e sezon başında transfer olan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü Göztepe'ye attı. Deneyimli savunma oyuncusu 90+2. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. İstanbul ekibinin Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen de turuncu-lacivertli forma ile ligdeki ikinci golünü Göztepe ağlarına gönderdi. Gulbrandsen, Süper Lig'de ilk gol sevincini 6. haftada turuncu-lacivertli takımın Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçta yaşamıştı.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ SONER'DEN

İzmir ekibi Göztepe'nin, Medipol Başakşehir karşısında skoru 1-1 getiren golünü, sezon başıda turuncu-lacivertli takımdan sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak giden Soner Aydoğdu'dan geldi. Soner'in 64. dakikada ceza sahası dışından attığı şutta top yan direğe çarparak ağlarla buluştu. Göztepeli oyuncular gol sevincini asker selamı vererek kutladı.

BAŞKANLARDAN ASKER SELAMI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu. İki başkanın asker selamına ve protokol tribünündeki diğer isimler ve tribündeki taraftarlar da eşlik etti.