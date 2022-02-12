Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

15. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Pizzi, rakibinden kurtulup ceza yayı önünden şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Pizzi orta sahada topla buluştu, süratle rakip kaleye ilerleyen Pizzi, ceza sahasına girmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Gaziantep'in gelişen atağında savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Muhammed çok sert vurdu. Kaleci Volkan'dan seken topu Epureanu kafa ile kornere yolladı.

34. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gaziantep savunmasında Ertuğrul Ersoy'un ayağı kayınca Okaka topu kaptı. Okaka, pasını Trezeguet'ye attı. Trezeguet'nin de bekletmeden pasıyla topla buluşan Pizzi, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu attı, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ön direğe gelen topa Muhammed kafayı vurdu, rakibine çarpan top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed'in altı pas önünden şutunda, Ndayishimiye'ye de çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

76. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Merkel'in ceza sahasına yolladığı topu Oğuz Ceylan kontrol etti. Oğuz'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Volkan'ın da temas ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

84. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka, sağdan bindiren Serdar'a pasını attı. Serdar ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top üstten auta gitti.

85. dakikada konuk ekip etkili geldi. Solda topla buluşan Merkel'in arka direğe ortasında Oğuz Ceylan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sol kanattan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda rakibine çarpan top arka direğe havalandı, Serdar Gürler yakın mesafeden kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

YENİLER SİFTAH YAPTI

Turuncu-lacivertlilerin yeni transferleri Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da ilk kez formayı giydi. Portekizli Pizzi ile Mısırlı Trezeguet, müsabakaya 11’de başlarken, Salih ise 64. dakikada Chadli’nin yerine oyuna dahil oldu.

Özellikle mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Pizzi - Trezeguet ikilisi, Başakşehir’i galibiyete taşıyan isimlerin başındaydı. Dakikalar 34’ü gösterdiğinde Trezeguet’in pasında Pizzi, ağları sarsmayı başardı.

İstanbul ekibinin ikinci golü de devre arasında transfer edilen Serdar Gürler tarafından 87. dakikada geldi. Serdar, turuncu-lacivertlilerle üçüncü maçında ilk gol sevincini yaşadı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk. 88 Emre Çolak), Chadli (Dk. 63 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Pizzi (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Serdar Gürler (Dk. 88 Deniz Türüç), Okaka

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca (Dk. 65 Merkel), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Dk. 82 Borven), Vetrih (Dk. 82 Stankovski), Recep Niyaz (Dk. 65 Sagal), Mendyl, Maxim, Muhammed Demir (Dk. 90+1 Berke Gürbüz)

Goller: Dk. 34 Pizzi, Dk. 87 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Caiçara (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Mendyl (Gaziantep FK)