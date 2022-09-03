Başakşehir ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 23. dakikada öne geçti: Serdar Gürler, turuncu-lacivertlileri üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başakşehir'in yeni transferi Keny 85'te farkı 2'ye çıkardı.

İki takım da kalan dakikalarda gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alan Başakşehir puanını 10'a yükseltirken Alanyaspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve haftayı 5 puanla tamamladı.

Başakşehir gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.