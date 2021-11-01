MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Visca yerden içeriye ortasını yaptı. Ömer Ali'nin üzerinden atladığı topa, penaltı noktası üzerinde Okaka gelişine vurdu. Kaleci Muric yerden köşeye giden meşin yuvarlağı soluna uzandı ve kontrol etti.
15. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Vargas'ın kullandığı kornerde top arka direkte boşta kaldı. Kaleci Volkan Babacan, önce Samet'in, ardından da Assombalonga'nın yakın mesafeden vuruşlarında gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, sol kanattan bindiren Hasan Ali'nin önüne topu gönderdi. Hasan Ali'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Mahmut ayak içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
58. dakikada Volkan Babacan elinden topu kaçırdı. Yunus Akgün ile girdiği mücadelede Yunus yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın altı pas önüne çevirdiği topa Chadli kayarak vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.
76. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, kaleci Muric köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
81. dakikada Okaka'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, dönerek sert vurdu, kaleci Muric topu kornere gönderdi.
88. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında Aleksic ile Deli arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR'dan hakem Arda Kardeşler'e uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Arda Kardeşler 90. dakikada penaltı kararını verdi. 90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi: 2-1.
Mücadele, ev sahibi takımın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
BAŞAKŞEHİR: 2 - ADANA DEMİRSPOR: 1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş Elbil
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu (Dk. 46 Duarte), Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 84 Lima), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Aleksic), Visa, Berkay Özcan (Dk. 65 Gulbrandsen), Chadli (Dk. 78 Deniz Türüç), Okaka
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 68 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 79 Ezeh), Assombalonga (Dk. 68 Balotelli)
Goller: Dk. 60 Assombalonga (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 71 Chadli, Dk. 90+2 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 90+7 Gökhan İnler (Adana Demirspor)
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