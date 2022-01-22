Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

38. dakikada Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 87'de Halil Akbunar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90+4'te Aleksic farkı 1'e indirse de maçı Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, Aralık 2017'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakaladı ve puanını 27'ye yükseltti. Başakşehir ise 34 puanda kaldı.