Fenerbahçe'nin golleri ise 89 ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro'dan geldi.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin yaptığı ortada, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Samet'in arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia çalımlarla Başakşehir ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top Pedro'nun önünde kaldı. Pedro'nun sol çaprazdan şutunu kaleci Muhammed çeldi, Pedro bir kez daha vurdu, kaleciden seken top ağlara gitti: 1-2.