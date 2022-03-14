Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir'i Haji Wright'in golüyle 1-0 mağlup etti. Konuk ekip puanını 38'e yükseltti, Başakşehir 47 puanda kaldı. Antalyaspor kaybetmeme serisi 7 maça çıktı. İstanbul ekibi ise son 3 haftada galibiyet yüzü göremedi.

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