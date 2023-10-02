Başak burçlarının içindeki düzen ve organize aşkını fazlasıyla tatmin edecek fotoğraflar
Birçok insan kendini mükemmeliyetçi ve düzen seven biri olarak tanımlayabilir ancak Başak'ların bu konudaki tutkusu kimseyle yarışamaz! Onlar için her bir ayrıntının birbiriyle kusursuz şekilde uyum sağlaması ve her şeyin gerçek anlamda mükemmel olması gerekir.
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"Bu çiçeği bu sabah koşarken gördüm! Paylaşmak zorundaydım."
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"Atıştırmalıkların düzenlenmesi."
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"Karpzu saklama becerilerim."
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"Minnesota eyalet fuarındaki Bal gradyan sergisi."
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"Başarılı bir dökme demir deneyimi."
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"Rögar kapağının ters takıldığını gördüm, fotoğrafını çektim, photoshopta düzelttim."
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"Bir randevu için hediye jelibon ayı kutusu."
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"Süt bölümü her zaman çok popülerdi ve bugün oldukça kaotik görünüyordu. Bu yüzden öncesi-sonrası fotoğrafı çekmeye karar verdim."
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"Sonunda yaptığım baharat rafını sergilemenin tam zamanı gibi görünüyor."
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"Giriş yolunun tasarımı."
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"Ev yapımı üçlü çikolatalı cheesecake'imin pürüzsüz katmanları!"
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"Yeniden düzenlediğim kitaplıklarım! Yaklaşık 4 saat sürdü ama değdiğini düşünüyorum!"
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"Birkaç kişi pizza hamurumu beğenebileceğinizi söyledi."
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"Baharat çekmecelerimizi paylaştığımızı duydum. Eskiden sektörde aşçıydım ama şimdi ailem ve arkadaşlarım için yemek pişiriyorum."
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"Bir nevi avokado piyangosunu kazandım."
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"Mükemmel puding."
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"Başka bir düzeyde sıhhi tesisat."
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"Ufuk, okyanus ve korkuluk sıralandı."
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"Bu ananas konservesi..."
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"Paket mükemmel şekilde uydu."
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Kaynak: Reddit
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