16 EKİM 2019
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Baş dönmesi ne zaman tehlikelidir? Baş dönmesi nedenleri nelerdir?

Baş dönmesi, günlük hayatta zaman zaman herkesin yaşayabildiği kısa süreli rahatsızlıklardan bir tanesidir. Ancak baş dönmesinin görülme sıklığında artış meydana geldiyse, kişinin mutlaka bir uzmana başvurması gereklidir. Peki baş dönmesi ne zaman tehlike arz eder? Baş dönmesi neden olur?

16.10.2019 - 06:31 | Güncelleme: Sağlık
Baş dönmesi neden olur?

Baş dönmesi hemen hemen herkesin mutlaka yaşadığı bir sağlık sorunu ya da sağlıksız bir durumdur. Baş dönmesi olduğunda yer ayakaltından kayıyor ya da etraf dönüyor gibi hisler oluşabilir. Baş dönmesinin en önemli nedenlerinden birisi, orta ve iç kulakta oluşan bakteriyel enfeksiyonlardır. Bazı ani denge kaybı da baş dönmesi yapabilmektedir ve bu tarz baş dönmeleri çok önem arz etmez.

Nadir görülse de baş dönmeleri bazen ciddi boyutta olabilmektedir. Ani kan basıncının düşmesi nedeniyle beynin oksijensiz kalması buna neden olabilmektedir. Bunun yanında kalp kapakçığında görülen bir takım hastalıklar (aort daralması),kalp krizi durumunda, yüksek tansiyonun ani çıkışlarında ve kan basıncının azalması durumunda görülebilmektedir. Baş dönmesi çok fazla nedenden kaynaklanıyor olabilir.

Baş Dönmesinin Nedenleri

  • Şiddetli ağrılar
  • İç kulakta oluşan viral enfeksiyonları
  • Korku ve heyecan halleri
  • Öksürük nöbetleri
  • Baş ağrısı atakları
  • Yaralanmalar
  • Derin solumak ve sıklaşması
  • Kan basıncının ani azalmalarında
  • Kalp atışının hızlanması ve nabzın yükselmesi
  • Migren ataklarının olması
  • Aniden ayağa kalkma durumunda
  • Boyundaki karotit sinüse baskı yapan durumlar
  • İlaçların alerji oluşturmasında
  • Ortakulak ameliyatı sonrası
  • Beyin ve beyincik tümörleri
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Psikolojik sorunların oluşması
  • Uyuşturucu maddelere bağımlılık
  • Görme bozuklukları
  • Kulak hastalığı ya da zarının yırtılması
  • Antikon vülzanlar, aspirin, Sakinleştiriciler narkotikler, bazı kalp ilaçları,  dilantin, tansiyon düşüren ilaçlar

Baş dönmesi bu gibi durumların dışında eğer farklı belirtilerin eşliğinde oluşuyorsa mutlaka hekime başvurmak gereklidir.

  • Bilinç kaybı oluşması durumunda
  • Odanın etrafında dönmesi veya eşyaların dönüyor gibi olması
  • Gün içerisinde hayatı olumsuz etkiliyorsa
  • Baş dönmesi her hangi bir ilaç kullanımı ile ortaya çıkmışsa
  • Göğüs bölgesinde ağrı ya da vücutta uyuşmalar varsa 

 

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