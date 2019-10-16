Baş dönmesi hemen hemen herkesin mutlaka yaşadığı bir sağlık sorunu ya da sağlıksız bir durumdur. Baş dönmesi olduğunda yer ayakaltından kayıyor ya da etraf dönüyor gibi hisler oluşabilir. Baş dönmesinin en önemli nedenlerinden birisi, orta ve iç kulakta oluşan bakteriyel enfeksiyonlardır. Bazı ani denge kaybı da baş dönmesi yapabilmektedir ve bu tarz baş dönmeleri çok önem arz etmez.

Nadir görülse de baş dönmeleri bazen ciddi boyutta olabilmektedir. Ani kan basıncının düşmesi nedeniyle beynin oksijensiz kalması buna neden olabilmektedir. Bunun yanında kalp kapakçığında görülen bir takım hastalıklar (aort daralması),kalp krizi durumunda, yüksek tansiyonun ani çıkışlarında ve kan basıncının azalması durumunda görülebilmektedir. Baş dönmesi çok fazla nedenden kaynaklanıyor olabilir.

Baş Dönmesinin Nedenleri

Şiddetli ağrılar

İç kulakta oluşan viral enfeksiyonları

Korku ve heyecan halleri

Öksürük nöbetleri

Baş ağrısı atakları

Yaralanmalar

Derin solumak ve sıklaşması

Kan basıncının ani azalmalarında

Kalp atışının hızlanması ve nabzın yükselmesi

Migren ataklarının olması

Aniden ayağa kalkma durumunda

Boyundaki karotit sinüse baskı yapan durumlar

İlaçların alerji oluşturmasında

Ortakulak ameliyatı sonrası

Beyin ve beyincik tümörleri

Aşırı alkol tüketimi

Psikolojik sorunların oluşması

Uyuşturucu maddelere bağımlılık

Görme bozuklukları

Kulak hastalığı ya da zarının yırtılması

Antikon vülzanlar, aspirin, Sakinleştiriciler narkotikler, bazı kalp ilaçları, dilantin, tansiyon düşüren ilaçlar

Baş dönmesi bu gibi durumların dışında eğer farklı belirtilerin eşliğinde oluşuyorsa mutlaka hekime başvurmak gereklidir.