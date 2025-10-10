Habertürk
        Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Süleymaniye teşekkürü | Dış Haberler

        Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Süleymaniye teşekkürü

        IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Süleymaniye Havaalanı'na uygulanan uçuş yasağının kaldırılması için teşekkür etti. Erdoğan'ın talimatıyla THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak. Barzani, bu adımın iki taraf arasındaki iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Habertürk'ten Emre Karaca'nın haberi..

        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.10.2025 - 11:41 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:41
        Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Süleymaniye teşekkürü
        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Ankara ziyaretinde uzun süredir beklenen bir konuda da gelişme yaşandı. Türkiye 3 Nisan 2023’te Süleymaniye Havaalanı’na uçuş yasağı getirmişti. Gerekçe olarak da terör örgütü PKK’nın bölgedeki etkinliği ve Süleymaniye’deki havalimanını kullanması öne sürülmüştü. O günden bu yana periyodik olarak yasak kararı uzatılıyordu.

        IKBY yönetimiyle geçmiş dönemdeki görüşmelerde konuya ilişkin sonuç alınamadı. Türkiye, Süleymaniye yönetiminin terör örgütüyle arasına mesafe koyması gerektiğine dikkat çekti.

        IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin dünkü Ankara ziyaretinde konu bir kez daha gündeme geldi. Barzani’nin isteğine olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türk Hava yollarının Süleymaniye seferlerinin yeniden başlaması ve hava sahasının yeniden açılması talimatını verdi. Konuya ilişkin duyuru THY Genel Müdürü Yahya Üstün alınan karar sosyal medya hesabından duyurarak, haftanın yedi günü çalışmak üzere Süleymaniye hattının yakında yeniden gökyüzüyle buluşacağını ilan etti.

        BARZANİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

        Alınan kararın ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir teşekkür mesajı yayınladı.

        “BU ADIM KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNİ İLERLETECEK”

        Mesajda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve takdirlerimizi yineliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

        Bu kararın ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde alındığına dikkat çeken Başkan Barzani’nin mesajında, “Eminiz ki bu adım, karşılıklı iş birliğinin ve ortak yararların daha da ilerlemesine katkı sağlayacak, özellikle de Süleymaniye sınırındaki vatandaşlarımızın çıkarına olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

        Yazı Boyutu
