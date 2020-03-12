AA

Barzani'den ABD ve İngiliz askerlerinin öldüğü saldırıya kınama



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden 3 askerin öldüğü Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon güçlerinden askerlerin konuşlandığı Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'nde askerlerin ölmesi ve yaralanmasına sebebiyet veren dün geceki füze saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı tehlikeli bir gelişme şeklinde tanımlayan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın güvenlik ve istikrarı üzerinde doğrudan ciddi bir tehdit teşkil ettiği ve koalisyon güçlerine ihtiyaç duyulan bir süreçte, böylesi bir saldırının Irak'ın çıkarlarına zarar vereceği ve ülkenin durumunu tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, dün Taci Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askerinin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını açıklamıştı.