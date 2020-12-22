Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, A takımla ilk maçına çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikasında oyuna girmek için saha kenarına gelen ancak süre yetmediği için forma giyme şansını yakalayamayan Bartuğ, müsabakanın 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

Aynı dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram da bu sezon ilk kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.