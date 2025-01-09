Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de siftah yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Bartuğ, 45+1. dakikada topu filelere göndererek takımının 3. golünü kaydetti. Bu sezon ligde Adana Demirspor ve Sivasspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Lille maçında süre alan Bartuğ, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası ilk hafta maçında forma giydi.

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Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren Bartuğ, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Bartuğ, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Sivasspor'a kiralık olarak oynadı.

21 yaşındaki orta saha Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kaldı.