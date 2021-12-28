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"Yalan Dünya", "Binbir Gece" ve "Jet Sosyete" gibi birçok projede rol alan Bartu Küçükçağlayan (38), aynı zamanda "Büyük Ev Ablukada" grubunda solist olarak yer alıyor.

Pandemi döneminde Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları "Mücbir Sebepler" adlı programla adından söz ettiren Küçükçağlayan, sahnelere döndü.

SAHNEYE ETEKLE ÇIKTI

2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile mutluluğa "Evet" diyen ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan oyuncu, önceki gün sahneye dikkat çeken bir tarz ile çıktı. Renkli taytının üzerine etek giydiği görülen Bartu Küçükçağlayan, stili ile adından söz ettirdi.

"BUNU GİZLİ GİZLİ YAZMAKTAN BACAKLARIM UYUŞTU"

Ünlü oyuncu, iki ay önce sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile baba olacağını duyumuştu. Merve Küçükçağlayan'ın hamile olduğunu açıklayan Küçükçağlayan, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

Oyuncu, müjdeli haberi, "Karıcığım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana, 'İlk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum... Ama doğacak kızımıza güle, ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti, ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim ve Merve, karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size..." sözleriyle duyurmuştu.

Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajları yağmıştı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN HAKKINDA

23 Nisan 1983'de Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, müzisyen ve oyuncudur. Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak, İstanbul'a gitti.

Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun "Inishmorelu Yüzbaşı" ve "Kumarbazın Seçimi" oyunlarında rol aldı.

2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de yer almaya başlayan Bartu Küçükçağlayan, "Haziran Gecesi", "Çapkın" ve "Binbir Gece"de oynadı.

2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro Topluluğu'nun "Şeylerin Şekli" oyununda "Adam"ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yılları arasında "Yalan Dünya" isimli dizide "Orçun" karakterini canlandırdı. 2018 yılında bir internet dizisi olan "Masum"da oynadı.

"Kumarbazın Seçimi"ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazanan Küçükçağlayan, "Çoğunluk" isimli sinema filmindeki "Mertkan" rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil birkaç ödül daha kazandı.

Aynı zamanda "Canavar Banavar" takma ismi ile "Büyük Ev Ablukada" grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, gitar çalmaktadır. Mart 2020'de başlayan karantina kısıtlamaları sırasında Instagram hesabından Melikşah Altuntaş ile birlikte yaptığı "Mücbir Sebepler" adlı yayınlarla farklı bir yayın konsepti oluşturmuştu.