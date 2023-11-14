Ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşabileceğini belirten Barton Cowperthwaite, "Ancak öyle görünüyor ki taramalar ve kontroller, geri kalan uzun süre boyunca hayatımın bir parçası olacak" diye ekledi. Cowperthwaite, ameliyatın en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.