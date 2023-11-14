Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Barton Cowperthwaite'e kanser teşhisi: Beynimde limon büyüklüğünde tümör var - Magazin haberleri

        Barton Cowperthwaite: Beynimde limon büyüklüğünde tümör var

        'Tiny Pretty Things' adlı dizi ile yıldızı parlayan Barton Cowperthwaite'te beyin kanseri teşhisi konuldu. 31 yaşındaki oyuncu, beyninde limon büyüklüğünde bir tümör olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Tiny Pretty Things' dizisinde canlandırdığı 'Oren Lennox' karakteri ile ünlenen Barton Cowperthwaite, kendisine ikinci evre glioma tümörü teşhisi konduğunu açıkladı.

        • 2

          Yakında bir operasyon geçireceğini söyleyen oyuncu yine de iyimserliğini hiç kaybetmediğini, çünkü doktorların bu tümörün büyük bölümünün ameliyatla alınabileceğini söylediğini belirtti.

        • 3

          Ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşabileceğini belirten Barton Cowperthwaite, "Ancak öyle görünüyor ki taramalar ve kontroller, geri kalan uzun süre boyunca hayatımın bir parçası olacak" diye ekledi. Cowperthwaite, ameliyatın en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.

        • 4

          "ESKİ HALİMDEN DAHA İYİ OLARAK DÖNMEYİ PLANLIYORUM"

          "İyileşme yolculuğum hakkında açık olmak için elimden geleni yapacağım" diyen Barton Cowperthwaite, "Eski halimden de daha iyi olarak dönmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "HASTALIKTA VE SAĞLIKTA AŞKIM"

          Kendisine kanser teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Barton Cowperthwaite'e hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. ABD'li oyuncuya nişanlısı Sophie Thoerner da "Hastalıkta ve sağlıkta aşkım" diye yazarak her koşulda onun yanında yer alacağını ifade etti.

          Fotoğraflar: Instagram, Mega

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Habertürk Anasayfa