Bartın’da sel suları çekilmeye başladı

İHA

Bartın’da 2 gündür etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel suları yağışların durmasıyla birlikte çekilmeye başlandı.

Kent merkezinden çekilmeye başlanan sel suları havadan drone ile görüntülenirken, sel bıraktığı izler ise ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.

Bartın kemer köprü ve yalı ile orduyeri bölgelerinde Irmağın yükselmesiyle birlikte dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezine giren sel suları 24 saat aradan sonra geri çekilmeye başlanırken, bazı bölgelerde ise binalar sular altında. Selbasan olarak bilinen Çatmaca mevkiinde çok sayıda konutun bulunduğu alanda ise biriken suların tahliyesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemer köprü mevkiinde ekiplerin çalışmalarını izleyerek gazetecilere suyun 2 metrenin üzerinde çekildiğini söyledi.

Başkan Akın, “ Karayel olmazsa boğazda su giderek azalır. Yağmur yağarsa sıkıntı vardı. Şimdilik yağışlar yok. İnşallah kısa sürede kurtuluruz” dedi.