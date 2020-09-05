İHA

Bartın’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklı olarak etkili oldu. Metrekareye 34 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollar dere yatağına döndü. İHA'nın haberine göre; kent merkezinde ve çevre yollarında oluşan su birikintileri ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılara karşın sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kendilerini yağmurdan koruyacak yerler aradı.