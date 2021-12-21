METEOROLOJİ'DEN UYARILAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarılarında bulunmasının ardından Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli seyir etti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait tuzlama ve kar küreme araçları da bölgede çalışmalarını sürdürdü. Karla birlikte yaşanan sis drone ile havadan da görüntülendi.

Kar yağışının kıyı kesimlerinde 22 Aralık'ta daha da etkili olacağı kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bartın'da kar yağışı 23 Aralık Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklıkları en düşük olarak -10 tahmin edilse de kar yağışı beklenmiyor. Bartın'da hafta sonu sıcaklıkların gün içinde en yüksek 9 derece olması ön görülüyor.