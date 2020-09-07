Bartın Ulus'ta bulantı ve ishal vakaları nedeniyle şebeke suyundan numune alındı

AA

3 bin 800 nüfuslu ilçede bazı vatandaşlar, perşembe gününden itibaren ishal ve mide bulantısı şikayetiyle Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz İlçe Entegre Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastaneye başvuranların büyük bölümü serum tedavisinin ardından taburcu edilirken durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince şehre suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alınarak laboratuvara gönderildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da konuyla ilgili toplanarak şebeke sularının kaynatılarak kullanılması kararı alındı. Bu karar, belediye hoparlöründen vatandaşlara duyuruldu.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son günlerde ishal vakalarının arttığını belirterek su isale hattında dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Uzun, "Sabah saatlerinde Kaymakamımız başkanlığında toplandık. En azından sudan alınan numune sonuçları çıkana kadar vatandaşlarımızın sularını kaynatarak kullanmasını istedik, bunu da duyurduk. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız." diye konuştu.