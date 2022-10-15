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Bartın maden patlaması görüntüleri: Bartın Amasra maden ocağı patlamaları olay yeri fotoğrafları yürekleri yaktı!

Bartın maden patlamasında 41 kişi hayanı kaybetti! İşte yürek yakan görüntüler

Bartın Amasra'daki kömür madeninde dün akşam 18.15 saatlerinde meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Birçok işçi hayatını kaybederken 11 işçi yaralı olarak tedavi altına alındı. Maden faciası tüm ülkeyi yasa boğarken geriye yürek yakan görüntüler kaldı. Faciadan sonra birçok yetkili olay yerine giderken maden şehitlerinin ailelerinin acı dolu anları tüm ülkeyi yasa boğdu. İşte maden patlamasından geriye kalan görüntüler...

15.10.2022 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • TTK Amasra İşletmesi’ndeki maden patlaması tüm ülkeyi yasa boğdu. Patlama sonrası son dakika gelişmeleri anbean takip edilirken gözler yetkililerden gelen açıklamalara çevrildi. Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlaması sonrasında 41 işçi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi de yaralandı. Patlamanın ardından yetkililer son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıkladı. İşte Bartın Amasra maden patlaması görüntüleri...

  • Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "İlk belirlemelere göre grizu patlaması oldu." dedi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

  • GERİYE ACI DOLU TABLOLAR KALDI

    Yaşanan kazanın ardından maden ocağı bölgesine akın eden işçilerin ailelerinin acı dolu görüntüleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İşte o görüntüler...

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