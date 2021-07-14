Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile yolu açılış törenine canlı bağlantı ile katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:
Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız.
Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.
Bölge yurt içi ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Bu sorunu çözmek amacıyla Doğu-Batı yönünde ulaşımı sağlayan 90 km'lik yolu 75 km'ye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Çakraz-Karaman köyü arasındaki bölümünü bugün devreye alıyoruz.
Burada 267 metre uzunluğunda Cumayalı Viyadüğü'nü inşa ettik. Proje kapsamında toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. 14.9 kilometre olan güzergahı 11.8 kilometreye indirerek 3.1 kilometre kısalttık. Yolun tamamının hizmete girmesiyle yol mesafesini 15 km kısaltmış olacağız.
2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bu yatırımlara Osmangazi Köprüsü'nü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Ovit Tüneli'ni pek çok eseri ekledik.
Bölgede doğu-batı ulaşımını sağlayan ve Bartın ile Amasra'yı, Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yol, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi ve yapım çalışmaları gerçekleştirildi.
Tamamlanan kesimleri peyderpey hizmete sunulan yolun, Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Söz konusu güzergah bugün trafiğe açıldı.
Böylece güzergahın 23,6 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 14 kilometresi de sathi kaplamalı olmak üzere toplam 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak, 4,5 kilometrelik Amasra bağlantısı ise tek yol standardında tamamlandı.
Açılışı yapılan kesimde, Çakraz, Cumayanı ve Dizlermezeci-Meydan tünelleri, Cumayanı Viyadüğü, 6 çift köprü (Büyükdere ve Gölderesi köprüleri) ile Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve Meydan Kavşağı olmak üzere 4 kavşak yer alıyor.
Bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla güzergah, toplam 15 kilometre kısalacak.
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