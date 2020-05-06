İHA

Denizden yaklaşık 3 kilometre kadar içeri girerek ırmakta daireler çizen yunus bir süre ırmakta avlandıktan sonra gözden kayboldu. Yunusun balık sürüsü peşinden Bartın Irmağına giriş yaptığı ve yeniden denize döndüğü düşünülüyor.

Daha önceki yıllarda da Bartın Irmağına yunuslar girmiş, yunusları tekrar denize döndürmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerince çalışmalar gerçekleştirilmişti.