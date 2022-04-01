Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Bartın'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Bartınlı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Bartın Şırnak iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 BARTIN RAMAZAN İMSAKİYESİ