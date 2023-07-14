Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler! Selin gelme anı güvenlik kamerasında
Bartın'da, 9 Temmuz'da yaşanan selin gelme anı, bir üretim atölyesinin güvenlik kameralarına yansıdı
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Bartın'da 9 Temmuz'da sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok iş yeri ve ev zarar gördü.
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Bartın-Zonguldak yolu, Kuyumcu mevkisinde yer alan Atılım Sanayi Sitesi'nde, dere yatağının 10 metre taşması ile 200 iş yerini su battı.
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Zarar gören, üretim, gemi inşa atölyeleri, oto tamirhaneleri ve gıda toptancılarının bulunduğu siteye, selin gelme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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Bir ayakkabı üretim atölyesinin kameralarına yansıyan görüntülerde, selin geliş anı, suyun yükselmesi ve makinelerin suda ilerlemesi yer alıyor.
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