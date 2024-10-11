Bartın'da deprem! 11 Ekim Kandilli ve AFAD verileri ile Bartın deprem büyüklüğü ve merkez üssü
Son dakika haberi... Bartın deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Karadeniz açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Bartın Amasra olarak kayıtlara geçen sarsıntı, İstanbul'da da hissedildi. Peki, az önce Bartın'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile Bartın deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...
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Karadeniz açıklarında deprem oldu. AFAD, depremin Bartın ili Amasra ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi. Verilere göre depremin derinliği 9.33 km kilometre olarak ölçüldü. İşte 11 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Bartın deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği...
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SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BARTIN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, saat 10:16'da Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi.
4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Bartı nili Amasra ilçesi olarak kayıtlara geçti.
Şiddetli sarsıntı, yerin 9.33 kilometre derinliğinde ölçüldü.
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BARTIN DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
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Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
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