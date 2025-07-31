Bartın'daki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı
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Bartın Irmağının Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.
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Boyları 15-20 santimetreyi bulan ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
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Öte yandan ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi.
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