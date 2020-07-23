Bartın'da üvey amcası tarafından vurulan kişi öldü

AA

Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü (50),önceki gün akşam saatlerinde hayvanlarını almak için ormanlık alana gitti.

Öncü'nün geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine oğlu babasını aramaya başladı.

Ormanlık alanda yaralı halde bulunan Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öncü'nün yapılan otopsisinde kafatasında saçma tespit edildi.

Olayla ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.

Titiz çalışma ve araştırma sonucunda şüpheli görülen ve gözaltına alınan Öncü'nün üvey amcası Hüseyin Öncü, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Hüseyin Öncü'nün, Kadir Öncü'yü vurduğu tüfek de evde bulundu.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.