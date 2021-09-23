AA

Abdipaşa beldesi Kiralık Köprü Barajı mevkisindeki tünelin içinde karşı yönlerden gelen Mehmet Akıncı idaresindeki 67 TH 059 plakalı otomobil ile Mert Yağcı'nın kullandığı 37 RE 554 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kamyonetin arkasında seyreden Rıdvan Can'ın kullandığı 06 BK 0451 plakalı hafif ticari aracın da kamyonete çarptığı kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Erzurum'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketine geldiği öğrenilen otomobil sürücüsü Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Akıncı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yağcı ise Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.