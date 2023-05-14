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Haberler Yaşam Bartın'da sandık kurulu görevlisine 'Anneler Günü' sürprizi

Sandık kurulu görevlisine kızından 'Anneler Günü' sürprizi

Bartın'da sandık görevlisi kadına, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla kızı tarafından çiçek hediye edildi

Giriş: 14.05.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Bartın'da sandık kurulu görevlisine 'Anneler Günü' sürprizi
Sandık kurulu görevlisine kızından 'Anneler Günü' sürprizi
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AA

Bartın kent merkezinde yer alan ve 3 bin 700 seçmenin oy kullandığı Çaydüzü İlkokulunda sandık görevlisi Songül Uçar, kızı Neslihan Uçar'ın Anneler Günü sürpriziyle sevindi.

Kızının çiçek hediye ettiği 1029 numaralı sandık görevlisi anne Uçar, gazetecilere, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Uçar, "Bugün sandıkta görevliydim, böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum" dedi.

Neslihan Uçar da "Annem bunu hak ediyor ve bugün Anneler Günü. Her zaman onun yanındayız bugün de yanında olalım dedik ve bu sürprizi yaptık" diye konuştu.

Çiçeğini alan anne Uçar, daha sonra sandık kurulundaki görevini sürdürdü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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