Bartın'da okullar tatil edildi

AA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, İilimizde bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.