Bartın'da Kovid-19 salgını nedeniyle ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.
Toplantıda alınan kararlara göre, evlerde veya umuma açık restoran, lokanta, kafe, pastane, otel gibi istirahat ve eğlence yerlerinde altın günleri, doğum günü kutlamaları, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yasaklandığı duyurulan açıklamada, "Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ilimiz genelinde aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretleri yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 10 Haziran'dan itibaren 65 yaş ve üzeri bireylerin her gün 10.00-20.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet ederek maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verildiği hatırlatıldı.
Bu grupta yer alan kişilerin her gün 10.00-16.00 saatleri haricindeki zaman diliminde dışarı çıkabilmelerinin kısıtlandığı açıklamada, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci dereceden yakınları vefat edenler veya ağır hastalığı olanlar, tarım ve hayvancılık faaliyeti yapanlar, süt toplama faaliyetlerinde bulunanlar, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını belgeleyenlerin 16.00-20.00 saatlerinde kapsam dışında tutulacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimizdeki 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızın (pazar esnafı hariç) umumi pazar yerlerine girmemeleri kararı alınmıştır. İlimiz genelinde 18 yaş ve altı gençlerin ve çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan restoran ve lokantalar dışında kalan kafe, restoran kafe, fırın kafe, pastane, çay ocağı gibi oturarak hizmet verilen yeme içme ve dinlenme mekanları ile umumi pazar yerlerine, umumi park ve piknik alanlarına girmeleri yasaklanmıştır."
Ayrıca açıklamada, alınan kararlara uymayan mekan ve işletmelerin birinci ihlallerinde uyarı, ikinci ihlallerinde 900 lira idari para cezası, üçüncü ihlallerinde 1 gün, dördüncü ihlallerinde ise 3 gün süreyle faaliyetten men ile cezalandırılacağı uyarısında bulunuldu.
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