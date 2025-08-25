Habertürk
        Bartın'da kayıp kişi derede ölü bulundu - Güncel haberler

        Bartın'da kayıp kişi derede ölü bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde yakınlarının haber alamadığı alzheimer hastası, dere yatağında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 17:15 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:15
        Kayıp kişi derede ölü bulundu
        ​​​​​​​Kasımlar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Kamil Kuru'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi.

        Arama çalışması başlatan ekipler, Kuru'yu evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dere yatağında hareketsiz halde buldu.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #bartın
        #bartın haber
        #yerel haber
