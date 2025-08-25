Bartın'da kayıp kişi derede ölü bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde yakınlarının haber alamadığı alzheimer hastası, dere yatağında ölü bulundu
Kasımlar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Kamil Kuru'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Arama çalışması başlatan ekipler, Kuru'yu evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dere yatağında hareketsiz halde buldu.
Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.