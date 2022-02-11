Bartın'da heyelan! 1 ev boşaltıldı

DHA

Bartın'ın Akbaş köyünde heyelan nedeniyle 1 ev tahliye edilirken, risk altında olan 3 ev ile ilgili olarak ise inceleme yapıldı.

Bartın'ın Akbaş köyü Fırdan Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde 2 katlı bir evin üst tarafında heyelan meydana geldi. Evin üstünden geçen Hasankadı Beldesi yolundan aşağıya kayan toprak Nail Özsoy (64) ve Durdu Özsoy (57) çiftinin yaşadığı evin yanına kadar yanaştı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri evi tahliye ederek, çalışma yaptı. İl Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yolda çalışma yapıldı. Risk altında olan 3 ev ile ilgili de incelemede bulunuldu.

Komşularında kaldıklarını söyleyen Nail Özsoy, "Gece saatlerinde aniden bir anda büyük bir gürültü ile toprak aşağıya kaymaya başladı. Çok korktuk. Biz evde eşimle birlikte yaşıyoruz. Heyelan sırasında ağaçlar yerinden koptu, çok ses yaptı. Burada bulunan 4-5 ev sallandı. Daha sonra köye AFAD ekipleri geldi, inceleme yaptı. Bizi evden tahliye ettiler. Bizde komşularımızda kalıyoruz. Burası daha sonraki yağmurlarda yine akacak. Burası şimdi ekipler tarafından gözetim altında tutacaklar ama biz yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Durdu Özsoy ise gözyaşları içerisinde, "Gece saatlerinde bir ses geldi, ben deprem oluyor sandım. Eşime 'deprem oluyor' dedim, ben her yerin yıkıldığını sandım. Çok korktuk. Şu anda eve giremiyoruz, korkuyoruz. Bize devletimizin yardım yapmasını bekliyoruz. Bizi başka bir yere yerleştirsin. Ekiplerimizden Allah razı olsun onlar geldi baktı inceledi." diye konuştu.