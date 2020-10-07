Bartın'da devrilen demir yüklü tır ulaşımı aksattı

D.C.Ö. (49) idaresindeki hurda demir yüklü 78 BT 672 plakalı tır, Safranbolu kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu. Tırın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışması yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü.