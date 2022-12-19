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Bartın'da avda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Bartın'da av için ormanlık alana giden yaşlı adam, burada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Giriş: 19.12.2022 - 06:45 | Güncelleme: ABONE OL
Bartın'da avda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
DHA

Bartın'da Osman Arslantürk (65), av sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Hasankadı Beldesi Hanyeri köyündeki ormanlık alanda meydana geldi.

İki arkadaşıyla birlikte avlanmak için ormana giden Osman Arslantürk, bir anda fenalaşıp yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi.

Fotoğraf: DHA | Osman Arslant&uuml;rk (65)
Fotoğraf: DHA | Osman Arslantürk (65)

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslantürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arslantürk'ün cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden servis edilmiştir.

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