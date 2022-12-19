Bartın'da Osman Arslantürk (65), av sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Hasankadı Beldesi Hanyeri köyündeki ormanlık alanda meydana geldi.

İki arkadaşıyla birlikte avlanmak için ormana giden Osman Arslantürk, bir anda fenalaşıp yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslantürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arslantürk'ün cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden servis edilmiştir.