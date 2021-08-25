Bartın'da ailesiyle evin üçüncü katına çıkarak selden kurtulan Sabri Ünal, yaşadıklarını anlattı:

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan Ünal, 11 Ağustos'taki selden çocukları ve torunlarıyla evin üçüncü katına çıkarak kurtuldu.
Sel suyunun çekilmesini beklerken ailesiyle büyük korku yaşayan Ünal, eşyalarının zarar gördüğü afetten kurtuldukları için dua ediyor.
Sabri Ünal, AA muhabirine, afetin yaşandığı gece sel suyunun yükselmeye başlamasıyla evlerinin önündeki araçları yüksek yerlere çıkardıklarını söyledi.
Daha sonra eve girdiğini, çocukları ve torunlarıyla14 kişi evde mahsur kaldıklarını anlatan Ünal, "Evde mahsurduk, Allah'ı zikretmekten başka bir şey yapamadık. Çok korktuk. Sürekli Kelime-i Şehadet getirdik. 'Allah'ım, bizi kurtarır' dedik." diye konuştu.
Ünal, sel sırasında suyun yükselmesiyle sokakların deniz gibi olduğunu aktararak, "Çocukları korkmasınlar diye üçüncü kata çıkardık. İster istemez herkeste bir korku oldu. Sel suyu yükseldikçe 'Artık eve su girdi, biz gittik.' dedik. Salavat getirmeye başladık. Üst kata sığındık, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ev yıkılsaydı ailecek gidecektik, 14 kişi sulara kapılacaktık. Su kuvvetli bir şekilde alttan girseydi, duvarları yıkardı." ifadelerini kullandı.
- "Burada tam bir seferberlik çalışması vardı"
Eşyalarının zarar gördüğü selden kurtulduklarına şükrettiklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:
"Sel hem yukarıdan dağlardan hem derenin taşmasıyla aşağıdan geldi. Evimizin önündeki su 4 metreyi aştı. Araçlar, kökünden sökülen ağaçlar, kütükler sel suyuyla sürükleniyordu. Evimizin alt katında bulunan beyaz eşyalar, kışlık yakacaklarımız, yiyeceklerimiz hep gitti. Kalorifer kazanımız, kesim motorlarımız, bahçemiz her şey gitti. Bu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Felaket anında hep panik olduk. Birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Çok şükür canımıza bir şey olmadı."
Sel sonrası bölgede çalışma yürüten ekiplere de teşekkür eden Ünal, "Allah askerimizden, polisimizden, devletimizden razı olsun. Burada tam bir seferberlik çalışması vardı. Köyümüze neredeyse tüm devlet erkanı geldi, bize yanımızda olduklarını gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.
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