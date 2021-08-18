İki kız kardeş ormanlık alanda kayboldu

DHA

İstanbul'dan anneleriyle birlikte memleketleri Bartın’ın Kaman köyüne gelen Pelin Kaya (9) ve kardeşi Şeyda Kaya (7), babaanneleri Fethiye Kaya ile birlikte fındık bahçesine gitti.

2 kardeş öğle saatlerinde 3 kilometre uzaklıktaki köydeki eve gitmek için yola çıktı. DHA'nın haberine göre; akşam saatlerinde köye dönen babaanne torunlarının eve gelmediğini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Köye jandarma, AFAD, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği üyeleri geldi. Jandarma ısı algılayan termal drone ve iz takip köpeği ‘Pati' ile arama yaptı. Köylüler de arama çalışmalarına katıldı.

Ormanlık alanda çocukları arama çalışmaları devam ediyor.