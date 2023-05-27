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Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Bartın Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

2023 Bartın seçim sonuçları: Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim sonucu ve adayların oy oranları

28 Mayıs 2023 Pazar günü seçmenler yeniden sandık başına gidiyor. Oy sayımının sona ermesinin ardından Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları açıklanacak. Bartın seçim sonuçları ise seçmenler tarafından araştırılıyor. İşte, Bartın Seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun güncel oy oranları…

Giriş: 27.05.2023 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde adayların yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçimler ikinci turda yeniden yapılıyor. 28 Mayıs Pazar günü Türkiye’deki seçmenler 2. turda oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor. Bartın, seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde kaç? İşte, 2023 Bartın seçim sonuçlarına dair son detaylar…

  • BARTIN SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK.COM'DA OLACAK

    Türkiye’de seçmenler oylarını 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kullanabilecek. YSK’nın kararına göre saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına dair haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve seçim sonuçları paylaşılacak, YSK olası bir durumda bu saati daha erkene alabilir.

    YSK, 14 Mayıs seçiminde yasakların 18.30 itibarı ile sona erdiğini duyurmuştu. YSK’nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Bartın Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları Haberturk.com Bartın Seçim Sonucu sayfasında yayınlanacak.

    2023 BARTIN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

  • BARTIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Bartın ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com’un Bartın Seçim Sonuçları sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Bartın Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını, oy sayısını görebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE BARTIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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