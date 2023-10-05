Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bartın Amasra'da deprem! 5 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Bartın Amasra'da deprem! İşte 5 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 5 Ekim Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 5 Ekim sabahın ilk saatlerinde Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 07:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Ekim Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          BARTIN'DA DEPREM!

          Bartın Amasra'da 5 Ekim Perşembe günü saat 03:47'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Habertürk Anasayfa