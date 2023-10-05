Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Ekim Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...