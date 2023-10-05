Bartın Amasra'da deprem! İşte 5 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 5 Ekim Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 5 Ekim sabahın ilk saatlerinde Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Ekim Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...
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BARTIN'DA DEPREM!
Bartın Amasra'da 5 Ekim Perşembe günü saat 03:47'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ