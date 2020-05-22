Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerDünya

Barselona'da 400 yolculu kruvaziyer Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

İspanya'nın doğusundaki Barselona limanına gelen ve farklı uluslardan 400 yolcunun bulunduğu kruvaziyerin, mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

22.05.2020 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Barselona'da 400 yolculu kruvaziyer Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
AA

İspanya Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, kruvaziyerdeki Kovid-19 tespit edilen mürettebatın yolculardan ve diğer çalışma arkadaşlarından izole edildiği, geminin karantinaya alındığı duyuruldu.

Söz konusu kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu, şu an için hastalığı hafif geçirdiği kaydedildi.

Yolcu gemilerinin İspanyol limanlarına girişlerinin yasak olduğunu ancak bu durumda bir ayrıcalık tanındığı belirtilen açıklamada, gemide şimdilik başka vakaya rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre, 400 yolculu gemide Türk vatandaşı olduğuna dair şu ana kadar İspanyol makamlarından hiçbir bilgi ulaşmadı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında kara, hava veya deniz yoluyla ülkeye gelen tüm yabancıların 14 gün karantinaya alınmasına ilişkin kararname çıkarmıştı.

Kovid-19'un Avrupa'da en yaygın görüldüğü ülkelerde biri olan İspanya'da son verilere göre 27 bin 940 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yeni açıklama
Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yeni açıklama
Dünya'nın manyetik alanı azalıyor... Şimdi ne olacak?
Dünya'nın manyetik alanı azalıyor... Şimdi ne olacak?
Lahmacun için 'Ermeni pizzası' demişti... Nusret'ten Kardashian'a gönderme
Lahmacun için 'Ermeni pizzası' demişti... Nusret'ten Kardashian'a gönderme
Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı
Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı
Rekor sahibi tayfa
Rekor sahibi tayfa
Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına başlandı
Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına başlandı
Sahte çek operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL
Sahte çek operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL
Suriye'de göç, pahalılık ve vatan hasreti gölgesinde Ramazan Bayramı
Suriye'de göç, pahalılık ve vatan hasreti gölgesinde Ramazan Bayramı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X